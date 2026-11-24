Около 14:00 в Харькове был слышен взрыв.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал Слободской район реактивным «Шахедом». Последствия уточняются.

Напомним, на прошлой неделе Харьков пережил 18 обстрелов. Пострадали 27 человек, среди них двое детей. Погибших нет, сообщил мэр города Игорь Терехов. За семь дней оккупанты атаковали семь районов Харькова, уточнил он. На Салтовке дрон попал в аптеку. В Шевченковском районе один беспилотник попал в девятиэтажку, другой – в корпус больницы неотложной помощи. В Холодногорском районе спасатели потушили пожар на крыше гостиницы, в Новобаварском – горело предприятие. В Киевском районе после попадания БпЛА загорелась легковушка, в Индустриальном – грузовик. Чаще всего враг применял реактивные «Шахеды» и «Молнии». Запускал также FPV-дроны, обычный «Шахед», «Италмас», бил из «Торнадо-С».