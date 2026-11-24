Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона напомнил: город имеет тяжелый опыт предыдущих лет, когда оккупанты каждую зиму, ежемесячно, иногда и еженедельно обстреливали энергетические объекты. Отмечает, что восстановление продолжается постоянно.

«У нас очень тяжелый опыт предыдущих лет, когда россияне каждую зиму, ежемесячно, иногда и каждую неделю обстреливали наши энергетические объекты, которые создают тепловую генерацию, энергетическую генерацию, водоснабжение. Я очень благодарен всем работникам коммунальных служб, ГСЧС, которые помогают, чтобы мы постоянно восстанавливали объекты. Да, очень тяжело, потому что разрушения очень тяжелые. И мы это видим. Но работаем над тем, чтобы Харьков был со всеми коммунальными услугами», – подчеркнул мэр.

Он также рассказал, что в Харькове не хватает кадров.

«Так как более 1000 наших работников КП сегодня защищают нашу землю. Для нас очень важно сделать так, чтобы процесс восстановления, восстановления, предоставления коммунальных услуг не останавливался. Работаем практически в круглосуточном режиме. Используем все возможности и технические, чтобы не останавливаться», — добавил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»