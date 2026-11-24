В Немышлянском районе Харькова специалисты обследуют детский сад, который получил серьезные повреждения в результате попадания реактивного «Шахеда». Сейчас готовят экспертное заключение, чтобы определить, как восстановить это заведение, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Так как он необходим. Да, он не работает, но там находится «пункт незламності». Там очень плотная застройка и когда произошло это попадание, более 600 окон было выбито в 11 многоэтажках, которые находятся рядом. Наши коммунальные службы находились на месте. Сейчас все контуры закрыты, работает мобильный ЦПАУ, чтобы люди оформили документы и получили от государства средства, чтобы вставить окна. Такая практика у нас есть, к сожалению, такой алгоритм действий полностью отработан», — сказал городской голова.

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Напомним, поздно вечером, в 21:00, 22 ноября взрыв произошел в Немышлянском районе Харькова. Мэр Игорь Терехов отметил, что враг выпустил БпЛА по детскому саду. Разрушения здания, по словам Терехова, серьезные. Кроме того, повреждены и ближайшие жилые дома. В результате атаки были пострадавшие.