Харьков не сможет построить подземный детсад за собственные средства

Общество 11:17   30.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков не сможет построить подземный детсад за собственные средства Фото: Игорь Терехов

Строительство подземного детского сада обойдется вдвое дороже, чем возведение школы, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. И реализовать проект без дополнительной финансовой помощи Харьков не сможет. 

«Сегодня нам необходимо строить детские сады. И сегодня невозможно одному городу за свой счет построить. Мы уже разработали проектную документацию, полностью утвердили эту проектную документацию, прошли все необходимые экспертизы. И хочу вам сказать, что такой детский сад очень дорого стоит», – отметил мэр.

По его подсчетам, подземная школа на 1200 учеников, в среднем, стоит 110 миллионов гривен. Тем временем подземный детский сад – 250 миллионов гривен. При этом находиться там смогут всего 120 детей.

«Да, мы за свой счет разработали проектную документацию, утвердили ее и обратились и к правительству, и к нашим международным партнерам с просьбой, чтобы профинансировали. Да, и часть бюджета города будем финансировать, и рассчитываем на поддержку государства», – сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также он объяснил, из-за чего стоимость такого объекта достаточно высокая.

«Есть нормативы, по которым может находиться столь большое время ребенок под землей. То есть, очень сложное оборудование, очень дорого стоит это оборудование. Потому что это здоровье и жизнь детей, они маленькие, им нужно отдыхать, отдельный пищеблок нужен», – добавил городской голова.

«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла

Автор: Николь Костенко-Лагутина
