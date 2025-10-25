Россияне ударили по детскому саду в Киеве – известно о девяти пострадавших

Воздушную тревогу в Киеве объявили в ночь на 25 октября в 03:51. Вскоре «покраснели» соседние области, а в 04:07 – вся Украина. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили баллистику.

Около 04:00 мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве раздаются взрывы. Уже через десять минут в Днепровском и Деснянском районах начались пожары, на места «прилетов» выехали медики. Загорелось нежилое помещение, в домах вылетели окна.

Позже Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что россияне атаковали детский сад в Днепровском районе.

«Проверяем дополнительную информацию и обращения граждан, которые могли получить травмы», – написал Ткаченко.

По информации ГСЧС Украины, по состоянию на утро известно о девяти пострадавших, троих из них – госпитализировали.

Напомним, россияне били и по детскому саду в Харькове. Атака произошла 22 октября. Детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове 22 октября. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Вечером стало известно, что один ребенок из садика пострадал, пятилетняя девочка. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов. По состоянию на 24 октября, по данным мэра, шесть человек находятся в больнице, у них ранения разной степени тяжести.