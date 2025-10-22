Взрывы в Харькове сегодня – РФ атаковала детсад, ранены дети, двое «тяжелых»
Взрывы в городе прозвучали утром 22 октября.
Дополнено в 11:42. Начальник ХОВА сообщил об одном погибшем – это 40-летний мужчина.
«Известно в целом о пяти пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – добавил Синегубов.
Дополнено в 11:32. «Поступила информация еще о двух пострадавших от российского удара по Харькову. Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина – в тяжелом состоянии с ожогами», – написал Синегубов.
Дополнено в 11:28. Терехов рассказал, что один из пострадавших – без сознания в реанимации.
Дополнено в 11:21. По информации городского головы, все дети эвакуированы из здания. Пожар продолжается. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что уже известно о четырех пострадавших.
«По меньшей мере, двое из них — в тяжелом состоянии. Медики работают на месте», – написал Синегубов.
Дополнено в 11.15. Терехов проинформировал, что российские войска попали по детскому саду в Холодногорском районе.
«Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара — пожар», – написал городской голова.
Звуки взрывов в Харькове слышали около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под удар попал Холодногорский район.
«Зафиксировано попадание в Холодногорском районе. Предварительно – «шахед». На месте попадания пожар. Информация уточняется», – отметил мэр.
Вскоре в городе раздались еще два взрыва. РФ ударили по Холодногорсклму району повторно, отметил городской голова.
«Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников – в небе над городом еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны!», – написал Терехов.
До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударов БпЛА. Беспилотники двигаются с севера на город.
Тревога в Харькове и области звучит с 10:45.
