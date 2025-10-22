Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Взрывы в Харькове сегодня – РФ атаковала детсад, ранены дети, двое «тяжелых»

Происшествия 11:42   22.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы в Харькове сегодня – РФ атаковала детсад, ранены дети, двое «тяжелых» Фото: flickr.com

Взрывы в городе прозвучали утром 22 октября. 

Дополнено в 11:42. Начальник ХОВА сообщил об одном погибшем – это 40-летний мужчина.

«Известно в целом о пяти пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – добавил Синегубов.

Дополнено в 11:32. «Поступила информация еще о двух пострадавших от российского удара по Харькову. Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина – в тяжелом состоянии с ожогами», – написал Синегубов.

Дополнено в 11:28. Терехов рассказал, что один из пострадавших – без сознания в реанимации.

Дополнено в 11:21. По информации городского головы, все дети эвакуированы из здания. Пожар продолжается. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что уже известно о четырех пострадавших.

«По меньшей мере, двое из них — в тяжелом состоянии. Медики работают на месте», – написал Синегубов.

Дополнено в 11.15. Терехов проинформировал, что российские войска попали по детскому саду в Холодногорском районе.

«Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара — пожар», – написал городской голова.

Звуки взрывов в Харькове слышали около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под удар попал Холодногорский район.

«Зафиксировано попадание в Холодногорском районе. Предварительно – «шахед». На месте попадания пожар. Информация уточняется», – отметил мэр.

Вскоре в городе раздались еще два взрыва. РФ ударили по Холодногорсклму району повторно, отметил городской голова.

«Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников – в небе над городом еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны!», – написал Терехов.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударов БпЛА. Беспилотники двигаются с севера на город.

Тревога в Харькове и области звучит с 10:45.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы в Харькове сегодня – РФ атаковала детсад, ранены дети, двое «тяжелых»
Взрывы в Харькове сегодня – РФ атаковала детсад, ранены дети, двое «тяжелых»
22.10.2025, 11:42
Взрывы в Киеве, Запорожье, на Полтавщине сегодня: есть погибшие и блэкауты
Взрывы в Киеве, Запорожье, на Полтавщине сегодня: есть погибшие и блэкауты
22.10.2025, 08:04
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, отключения света
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, отключения света
22.10.2025, 11:25
В Харьковской области начались аварийные отключения из-за обстрелов
В Харьковской области начались аварийные отключения из-за обстрелов
22.10.2025, 08:42
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
20.10.2025, 21:21
Новости Харькова – главное за 21 октября: массированный удар КАБами по городу
Новости Харькова – главное за 21 октября: массированный удар КАБами по городу
21.10.2025, 22:06

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы в Харькове сегодня – РФ атаковала детсад, ранены дети, двое «тяжелых»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 11:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв в городе прозвучал утром 22 октября. ".