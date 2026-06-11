Местами гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня

Жарко и облачно будет в Харькове в пятницу, 12 июня, прогнозирует Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харькове днем возможен небольшой кратковременный дождь. В области местами — гроза. Температура ночью в области будет 14 – 19°, днем ​​26 – 31°. В городе: ночью 16 – 18°, днем ​​28 – 30°.

12 июня — станет последним жарким днем перед началом снижения температуры. Метеорологи прогнозируют на выходных и в начале следующей недели незначительные дожди, а также постепенное падение дневных температур до 20 – 25°.

Напомним, погоду в первой декаде июня в Харьковской области синоптики определили как контрастную. В начале месяца растения страдали от низких ночных температур, а затем – от чрезвычайно высоких.