Місцями гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 12 червня
Спекотно та хмарно буде в Харкові у п’ятницю, 12 червня, прогнозує Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харкові вдень можливий невеликий короткочасний дощ. В області місцями – гроза. Температура вночі в області буде 14 – 19°, вдень 26 – 31°. У місті: вночі 16 – 18°, вдень 28 – 30°.
12 червня стане останнім спекотним днем перед початком зниження температури. Метеорологи прогнозують на вихідних та на початку наступного тижня незначні дощі, а також поступове падіння денних температур до 20 – 25°.
Нагадаємо, погоду в першій декаді червня в Харківській області синоптики визначили як контрастну. На початку місяця рослини страждали від низьких нічних температур, а потім – надзвичайно високих.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 20:00;