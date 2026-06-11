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Місцями гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 12 червня

Погода 20:00   11.06.2026
Оксана Горун
Місцями гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 12 червня

Спекотно та хмарно буде в Харкові у п’ятницю, 12 червня, прогнозує Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харкові вдень можливий невеликий короткочасний дощ. В області місцями – гроза. Температура вночі в області буде 14 – 19°, вдень 26 – 31°. У місті: вночі 16 – 18°, вдень 28 – 30°.

12 червня стане останнім спекотним днем ​​перед початком зниження температури. Метеорологи прогнозують на вихідних та на початку наступного тижня незначні дощі, а також поступове падіння денних температур до 20 – 25°.

Нагадаємо,  погоду в першій декаді червня в Харківській області синоптики визначили як контрастну. На початку місяця рослини страждали від низьких нічних температур, а потім – надзвичайно високих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спекотно та хмарно буде в Харкові у п’ятницю, 12 червня, прогнозує Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей".