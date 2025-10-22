Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Вибухи в Харкові сьогодні: РФ атакувала дитсадок, поранені діти, двоє “важких”

Події 11:42   22.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи в Харкові сьогодні: РФ атакувала дитсадок, поранені діти, двоє “важких”

Вибухи в місті пролунали уранці 22 жовтня. 

Доповнено об 11:42. Начальник ХОВА повідомив про одного загиблого – це 40-річний чоловік.

“Відомо загалом про п’ятьох постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.

Доповнено об 11:32. “Надійшла інформація про ще двох постраждалих від російського удару по Харкову. Це чоловік і жінка, їх госпіталізують. Жінка – у важкому стані з опіками”, – зазначив Синєгубов.

Доповнено об 11:28. Терехов розповів, що один із постраждалих – непритомний у реанімації.

Доповнено об 11:21. За інформацією міського голови, всіх дітей евакуювали з будівлі. Пожежа триває. Тим часом начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що вже відомо про чотирьох постраждалих.

“Щонайменше двоє з них – у тяжкому стані. Медики працюють на місці”, – написав Синєгубов.

Доповнено об 11:15. Терехов поінформував, що російські війська поцілили по дитячому садочку в Холодногірському районі.

“Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа”, – написав міський голова.

Звуки вибухів у Харкові чули близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район.

Зафіксовано влучання у Холодногірському районі. Попередньо – «шахед». На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється“, – зазначив мер.

Незабаром у місті пролунали ще два вибухи. РФ вдарили по Холодногірському району повторно, зазначив міський голова.

Харків під масованою атакою ворожих безпілотників – у небі над містом ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!“, – написав Терехов.

До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударів БпЛА. Безпілотники рухаються із півночі на місто.

Тривога в Харкові та області звучить з 10:45.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Вибухи в Харкові сьогодні: РФ атакувала дитсадок, поранені діти, двоє “важких”
Вибухи в Харкові сьогодні: РФ атакувала дитсадок, поранені діти, двоє “важких”
22.10.2025, 11:42
Вибухи в Києві, Запоріжжі, на Полтавщині сьогодні: є загиблі та блекаути
Вибухи в Києві, Запоріжжі, на Полтавщині сьогодні: є загиблі та блекаути
22.10.2025, 08:04
На Харківщині почалися аварійні відключення через обстріли
На Харківщині почалися аварійні відключення через обстріли
22.10.2025, 08:42
За добу ЗСУ відбили 22 атаки РФ – дані Генштабу на 08:00
За добу ЗСУ відбили 22 атаки РФ – дані Генштабу на 08:00
22.10.2025, 08:11
Новини Харкова – головне за 22 жовтня: удар по дитсадку, проблеми зі світлом
Новини Харкова – головне за 22 жовтня: удар по дитсадку, проблеми зі світлом
22.10.2025, 11:25
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Синєгубов
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Синєгубов
22.10.2025, 09:24

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибухи в Харкові сьогодні: РФ атакувала дитсадок, поранені діти, двоє “важких”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в місті пролунав уранці 22 жовтня. ".