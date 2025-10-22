Вибухи в Харкові сьогодні: РФ атакувала дитсадок, поранені діти, двоє “важких”
Вибухи в місті пролунали уранці 22 жовтня.
Доповнено об 11:42. Начальник ХОВА повідомив про одного загиблого – це 40-річний чоловік.
“Відомо загалом про п’ятьох постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.
Доповнено об 11:32. “Надійшла інформація про ще двох постраждалих від російського удару по Харкову. Це чоловік і жінка, їх госпіталізують. Жінка – у важкому стані з опіками”, – зазначив Синєгубов.
Доповнено об 11:28. Терехов розповів, що один із постраждалих – непритомний у реанімації.
Доповнено об 11:21. За інформацією міського голови, всіх дітей евакуювали з будівлі. Пожежа триває. Тим часом начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що вже відомо про чотирьох постраждалих.
“Щонайменше двоє з них – у тяжкому стані. Медики працюють на місці”, – написав Синєгубов.
Доповнено об 11:15. Терехов поінформував, що російські війська поцілили по дитячому садочку в Холодногірському районі.
“Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа”, – написав міський голова.
Звуки вибухів у Харкові чули близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район.
“Зафіксовано влучання у Холодногірському районі. Попередньо – «шахед». На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється“, – зазначив мер.
Незабаром у місті пролунали ще два вибухи. РФ вдарили по Холодногірському району повторно, зазначив міський голова.
“Харків під масованою атакою ворожих безпілотників – у небі над містом ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!“, – написав Терехов.
До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударів БпЛА. Безпілотники рухаються із півночі на місто.
Тривога в Харкові та області звучить з 10:45.
