СОУ розширили зону контролю біля Борової – Коваленко
“Освобождение” Борової для ЗС РФ перетворюється на повторення “освобождения Купянска”. Окупанти не лише не можуть забезпечити той результат, який уже заявили, але втрачають позиції.
Причини того, що відбувається, проаналізував воєнно-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
“Десь у минулому місяці росіяни заявляли, що вони повністю контролюють Борову. Так от, найцікавіше – те, що в районі Борової Сили оборони України розширили зону контролю в північно-східному напрямку. Тобто тут ми також контратакували та повернули деякі позиції. Тобто ми можемо констатувати: проблеми в росіян з утриманням позицій – це не тільки Південь, це не тільки Покровсько-Мирноградська агломерація, де відбуваються “гойдалки”. Це ще й багато інших локацій, із якими росіяни не можуть впоратися”, – заявив Коваленко в огляді на Oboz.ua.
Аналітик пов’язує те, що відбувається, з “логістичним локдауном”, в якому опинилася окупаційна армія в Україні. А причина цього локдауну – в підвищенні ефективності та глибини роботи українських дронів.
“Поступово росіяни втрачають контроль у питаннях забезпечення своїх військ достатньою кількістю боєкомплекту, провізією, матеріально-технічним забезпеченням, ротацією, елементарною компенсацією втрат. Тому що багато що не доїжджає. Якщо щось не доїжджає, потрібно відправляти ще. Якщо відправляти ще, це якось вибивається з графіка за кількістю, то інколи це призводить до дефіциту. Ми вже можемо спостерігати за цим дефіцитом“, – сказав оглядач ІС.
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Нагадаємо, у зведеннях російського Генштабу йде масштабний віртуальний наступ. Наприкінці травня начальник ГШ ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що його війська “освободили населенный пункт Боровая”. Така відверта брехня вразила навіть досвідчених “z-воєнкорів”. В окупантському сегменті телеграму стався справжній вибух емоцій: від злості та розчарування до відвертого знущання з командування збройних сил РФ. Докладно ми розбирали цю ситуацію в огляді фронту МГ ”Об’єктив”.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 19:18;