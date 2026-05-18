“Нові трюки під куполом Оскола”: росіяни окупували Борову?

“Цирковим виступом” назвали аналітики проєкту Deep State заяви ГВ “Захід” про повну окупацію Борової. Як виявилося, цього разу росіяни вирішили особливо не старатися – вони просто видали вже давно захоплене село за Борову.

Експерти встановили: окупанти зняли відео у селі Коломийчиха Луганської області та заявили, що перебувають у Боровій на Харківщині.

“К@ц@пи вирішили, що не потрібно навіть туди бігти з прапором. Достатньо нарізати рухів піхоти за 25 кілометрів, домонтувати проліт розвідувального дрона над самою Боровою і все — як кажуть “діло у шляпі”, – написали в Deep State.