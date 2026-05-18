Понад три сотні боєприпасів знешкодили вибухотехніки в регіоні – ДСНС

За минулий тиждень піротехніки виявили та знешкодили 323 ворожі боєприпаси, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. А за весь період повномасштабного вторгнення РФ сапери знищили вже 142 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.

“Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей. Важливо пам’ятати правила мінної безпеки: будьте уважними, не чіпайте підозрілі предмети, не підходьте до них, одразу повідомляйте за номерами 101, 102 або 112″, – нагадали рятувальники.