“Прильоти” у Москві та області – Зеленський заявив про справедливість (відео)

Події 12:57   17.05.2026
Оксана Горун
Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований наліт БпЛА на столичний регіон РФ.

“Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України – більше ніж 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо. Слава Україні!” – написав Зеленський.

Він також опублікував відео масштабної пожежі, як повідомляють, на нафтопереробному заводі у Підмосков’ї.

Відео: Володимир Зеленський/Telegram

Раніше російські пропагандисти інформували про сотні дронів, нібито збитих ППО. При цьому на відео, яке поширилося в телеграм-каналах, видно масштабну пожежу, а також “прильоти” збитих з курсу РЕБом дронів по будинках.

Читайте також:  У Києві завершили розбір завалів багатоповерхівки: 24 загиблі, серед них – діти

Автор: Оксана Горун
23.04.2026
У чому сенс масованих ударів по Богодухову – думка Бутусова (відео)
18.04.2026
Цивільні в полоні, невдачі РФ, терор Харкова – огляд фронту
18.04.2026
Полювання на авто у Слатиному: ворог б’є FPV-дронами
01.04.2026
Продавав дрони і став мільйонером: командира підозрюють на Харківщині (відео)
27.03.2026
Їх величезна кількість, а тактику постійно змінюють – Синєгубов про атаки БпЛА


  Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 12:57;

