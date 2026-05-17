“Прильоти” у Москві та області – Зеленський заявив про справедливість (відео)
Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований наліт БпЛА на столичний регіон РФ.
“Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України – більше ніж 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо. Слава Україні!” – написав Зеленський.
Він також опублікував відео масштабної пожежі, як повідомляють, на нафтопереробному заводі у Підмосков’ї.
Відео: Володимир Зеленський/Telegram
Раніше російські пропагандисти інформували про сотні дронів, нібито збитих ППО. При цьому на відео, яке поширилося в телеграм-каналах, видно масштабну пожежу, а також “прильоти” збитих з курсу РЕБом дронів по будинках.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 12:57;