Цивільні в полоні, невдачі РФ, терор Харкова – огляд фронту

Про дроновий тиск на психіку харків’ян, ситуацію в прикордонні та на фронті – дивіться далі в огляді фронту медіагупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Відносно низькою залишається активність ворога на Харківщині. Протягом тижня кількість атак за добу коливалася близько десятка та лише одноразово зросла до дев’ятнадцяти. Попри це в окупантів є просування – на новій ділянці кордону, в районі Ветеринарного. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Обласна прокуратура підтвердила факт розстрілу загарбниками чотирьох українських захисників, які здалися в полон поблизу цього населеного пункту. Тим часом під Куп’янськом прорив росіянам не вдається. А під Вовчанськом ситуація для них погіршилася.

КАБи по греблі: не заради великої води?

“Була інформація, що ЗСУ зуміли відтіснити супротивника у районі Вільчі та Приліпки. Тобто прагнення противника просуватися своїми піхотними групами невеликими штурмовими у напрямку Старого Салтова, вздовж Сіверського Дінця, поки що заблоковане. Наступ у напрямку Вовчанськ – Білий Колодязь так само не відбувається”, – зазначав воєнний оглядач Костянтин Машовець.

Невдачі окупантів під Вовчанськом поєднуються з нещодавнім відступом біля Амбарного. Ці події очевидно призвели до нападу агресії відносно Печенізької греблі.

“Шість керованих авіабомб ворог направив на Печенізьку дамбу, це Чугуївський район. Це найбільше водосховище нашої області, й він критично важливий і для міста Харкова, і для всієї нашої території об’єкт”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Гребля вціліла, скиду води не було. Проте цілком ймовірно, що затоплення не було головною метою ворога. Окупантам конче потрібно порушити логістику захисників, які тримають оборону під Вовчанськом. Дорога, що проходить греблею, в цьому сенсі є ключовою. Після «прильотів» Нацполіція Харківщини повідомила: рух гідроспорудою тимчасово припинений. Вона потребує обстеження.

Зона знелюднення шириться

Зона знелюднення шириться на Харківщині. Обстрілами та дронами ворог виганяє навіть тих жителів, які стійко відмовлялися полишати свої домівки протягом усіх років великої війни.

“Можемо говорити, що Великобурлуцька громада повністю буде знаходитися в зоні і обов’язкової, і примусової евакуації дітей. Ну, і Шевченківська громада ще додає до тих семи населених пунктів, які були, ще більше 10 неселених пунктів. Ми бачимо зараз, що інтенсивність обстрілів, яка в нас зростає відповідно по Великому Бурлуку та Великобурлуцькій громаді призводить до того, що люди починають виїжджати”, – сказав начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Подібна ситуація не тільки в Куп’янському районі, але й на півночі від Харкова. Ми детально аналізували, як у логістичній ізоляції через російські безпілотники опинилися населені пункти Золочівської та Дергачівської громад. Наразі ворог значно збільшив кількість ударів по цих територіях. Масштаб руйнацій у Козачій Лопані днями показав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. У селищі немає світла, газу та майже відсутній зв’язок. Але тут досі виживають 350.

Заручники: доля “освобожденных от укронацистов”

Одночасно тривають і спроби проривів кордону та формування так званої «буферної зони». Останній епізод стався неподалік Козачої – в селі Ветеринарне.

Просочування загарбників у прикордоння буде тривати, прогнозує воєнно-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко. Так росіяни компенсують в інформаційному просторі відсутність значних успіхів наступу на Донбасі. Тим, хто залишається жити в прикордонні, варто враховувати надзвичайні ризики, що виникають – і не лише через обстріли.

“Вони ще, заходячи в ці села, захоплюють місцевих як заручників. Вони їх вивозять на територію Російської Федерації і в майбутньому будуть їх включати в листи по обміну. Тобто, ті люди, яких вони вивозять на територію Російської Федерації, місцеві, про яких вони знімають сюжети, які вони виставляють. Нібито це якась благодійна акція, вони їх там врятували від «укроноцістів». Насправді, все це не тільки для пропагандистських роликів, репортажів і саме заповнення цієї пропагандистської клоаки цією маніпулятивною інформацією. Це ще й для того, щоб у перспективі цих людей обмінювати на своїх військовополонених”, – акцентував воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Не втратити Харків

Непридатна для життя зона від кордону повільно, але невпинно просувається в бік Харкова. Водночас місто зіткнулося з новою тактикою російського терору: безперервним нальотом БпЛА. Харків ніколи не був територію спокою – із перших хвилин повномасштабного вторгнення. Проте статистика свідчить: зростання напруження – це не просто враження місцевих жителів, які втомилися рахувати вибухи. Це об’єктивна реальність.

“Ми взяли кількість ударів і обстрілів, застосованих ворогом у квітні 2025 року, порівняли з квітнем 2026 року і прийшли до висновку, що ворог на 67,7% збільшив кількість уражень міста Харків і Харківської області. Причому ми фіксуємо, що ворог відмовляється від застосування ракет із ракетних систем залпового вогню, відмовляється від застосування керованих авіаційних бомб і повністю переходить на застосування БпЛА «Герань-2», «Герань-3»”, – зазначав начальник ГУНП у Харківській області Петро Токар.

У таких умовах питання, як зберегти життя в Харкові, стає все більш актуальним. І це не тільки про ППО.

“Люди будуть залишатися, коли вони будуть бачити, що є певна безпека. І я спочатку подякував нашим силам ППО. Ми бачимо, що вони намагаються. Так, не все виходить, але ж вони намагаються, і результат очевидний. Результат є насправді. І це всі ми бачимо. Сьогодні неможливо сказати взяти тилові міста і прифронтові міста, особливо воєнні міста, як Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя. Бо для них потрібна зовсім інша економічна модель. Бо ця економічна модель, яка сьогодні існує в державі, в рівних умовах знаходяться всі громади, вона не працює. Тобто, інші податки, інша підтримка бізнесу, інша підтримка людей, пільги певні. Крім цього, соціальні виплати зовсім інші. Тобто, щоб утримати людей, повинно дати їм важелі для того, щоб вони залишались”, – впевнений мер Харкова Ігор Терехов.