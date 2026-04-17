Інші податки й виплати – Терехов про “особливу підтримку” прифронтових міст

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону вкотре наголошує, що прифронтові міста та громади потребують “особливої уваги та підтримки”. Адже, за його словами, вони не можуть розвиватися на рівних умовах із тиловими територіями.

“Для нас дуже важливо сьогодні зберегти людей. Це, перш за все, безпека. Бо люди будуть залишатися, коли вони будуть бачити, що є певна безпека. І я подякував нашим силам ППО. Ми бачимо, що вони намагаються. Так, не все виходить, але ж вони намагаються, і результат є насправді. Крім цього, це робота. Потрібно зробити так, щоб прифронтові міста та громади знаходились в інших умовах. Сьогодні неможливо взяти тилові міста і прифронтові міста, особливо воєнні міста такі як Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя. Бо для них потрібна зовсім інша економічна модель. Бо ця економічна модель, яка сьогодні існує в державі (де в рівних умовах знаходяться всі громади) вона не працює. Тобто, інші податки, інша підтримка бізнесу, інша підтримка людей, пільги певні. Крім цього, соціальні виплати зовсім інші. Тобто, щоб утримати людей, повинні дати їм важелі для того, щоб вони залишались”, – підкреслив мер.

Він також акцентує увагу на будівництві підземних шкіл. Бо, пояснює: неможливо сьогодні навчати дітей на поверхні. Терехов зазначив, що за проєктами Харкова такі безпечні середовища будують і в інших містах.

“Але ж кошти, на це потрібно виділяти кошти. Неможливо все зробити за рахунок міських бюджетів, бо їх зовсім не вистачає”, – уточнив міський голова.

Крім цього, Терехов поділився як бачить фінансово-економічну модель прифронтового міста.

“Потрібно зробити спеціальний режим інвестування. Для того, щоб інвестиції йшли до Харкова, до інших прифронтових міст і громад. Потрібна державна політика щодо того, як зробити цю економічну модель. Яка буде логістика, яка буде енергетика, це дуже важливо”, – сказав мер.

Він також нагадав, що Харків уже впроваджує власні стимули для підтримки економіки, зокрема скасував місцеві податки і збори, що сприяє розвитку бізнесу в місті.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»