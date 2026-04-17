Другие налоги и выплаты — Терехов об “особой поддержке” прифронтовых городов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона в очередной раз отметил что прифронтовые города и громады нуждаются в «особом внимании и поддержке». Ведь, по его словам, они не могут развиваться на равных условиях с тыловыми территориями.

«Для нас очень важно сегодня сохранить людей. Это, прежде всего, безопасность. Потому что люди будут оставаться, когда они будут видеть, что есть определенная безопасность. И я поблагодарил наши силы ПВО. Мы видим, что они пытаются. Да, не все получается, но они стараются, и результат есть на самом деле. Кроме того, это работа. Нужно сделать так, чтобы прифронтовые города и громады находились на других условиях. Сегодня невозможно сравнивать тыловые города и прифронтовые города, особенно военные города, такие как Харьков, Сумы, Херсон, Запорожье. Потому что для них нужна совершенно другая экономическая модель. Потому что эта экономическая модель, которая сегодня существует в государстве (где все громады находятся на равных условиях), не работает. То есть, другие налоги, другая поддержка бизнеса, другая поддержка людей, определенные льготы. Кроме того, социальные выплаты совсем другие. То есть, чтобы удержать людей, нужно дать им рычаги для того, чтобы они оставались», — подчеркнул мэр.

Он также акцентирует внимание на строительстве подземных школ. Объясняет: невозможно сегодня учить детей на поверхности. Терехов отметил, что по проектам Харькова такие безопасные локации строят и в других городах.

«Но средства, на это нужно выделять средства. Невозможно все сделать за счет городских бюджетов, потому что их совсем не хватает», — уточнил городской голова.

Кроме того, Терехов поделился как видит финансово-экономическую модель прифронтового города.

«Нужно сделать специальный режим инвестирования. Для того, чтобы инвестиции шли в Харьков, в другие прифронтовые города и громады. Нужна государственная политика относительно того, как сделать эту экономическую модель. Какая будет логистика, какая будет энергетика, это очень важно», — сказал мэр.

Он также напомнил, что Харьков уже внедряет собственные стимулы для поддержки экономики, в частности, отменил местные налоги и сборы, что способствует развитию бизнеса в городе.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»