Дополнительные 50 млрд грн на «социалку» в 2026 году: что профинансируют из бюджета

Пресс-служба Кабмина опубликовала информацию о планируемых расходах на «социалку» в 2026 году, которые заложили в госбюджет.

По данным КМУ, общий объем расходов Минсоцполитики на социальную поддержку граждан составляет 468,5 млрд грн — на 47,6 млрд грн больше, чем в 2025 году.

«При формировании показателей бюджета-2026 основной акцент направлен на поддержку людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства в результате войны, потерявших доходы и работу. В частности, повышен размер прожиточного минимума на 9,9% по сравнению с 2025 годом. Общая сумма расходов на социальные выплаты и пособия составляет 133,5 млрд грн (в том числе субвенция 1,5 млрд в поддержку регионов для формирования фондов жилья для внутренне перемещенных лиц в сельской местности)», — отметили в сообщении правительства.

Сейчас различные социальные выплаты получают более 5 млн граждан Украины. Все эти обязательства государство намерено выполнить. Кроме того, на новые меры по поддержке украинских семей в бюджете-2026 заложили 24,5 млрд грн. Наиболее существенные изменения коснутся выплат на детей:

единовременная выплата при рождении ребенка возрастет с 10 000 грн до 50 000 грн;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до годовалого возраста — с 860 грн до 7 000 грн (за ребенком с инвалидностью — до 10 500 грн);

вводится новая программа «єЯсла» — 8 000 грн ежемесячно для ухода за ребенком в возрасте от 1 до 3 лет (за ребенком с инвалидностью — 12 000 грн) при условии выхода матери или другого законного представителя ребенка, фактически осуществлявших уход, на работу;

предоставление единовременной денежной помощи учащимся первых классов «Пакунок школяра» — 5 000 гривен.

На выплату субсидий и поддержку населения в приобретении дров и газа предусмотрели 42,3 млрд. гривен (для ориентировочно 2,7 млн домохозяйства). Также увеличивают трансферт для Пенсионного фонда Украины до 251,3 млрд грн (+14,4 млрд грн по сравнению с 2025 годом).

«Это позволит обеспечить все обязательства государственного бюджета касательно выплат пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за бюджетные средства», — отметили в Кабмине.

С 1 марта проведут ежегодную индексацию пенсий (коэффициент определят в феврале 2026 года).

На поддержку лиц с инвалидностью направят 9,9 млрд грн (+3,2 млрд грн по сравнению с 2025 годом). Эти средства направят на обеспечение «полной потребности в протезировании и получении вспомогательных средств реабилитации».

Кроме того, 1,6 млрд грн предусмотрели на финансирование в 2026 году программ и мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, развитию семейных форм воспитания и так далее.