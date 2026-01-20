Обокрал бюджет Харькова на три миллиона: в чем подозревают руководителя КП

Из-за внесения неправдивых ведомостей о проведенных работах в многоэтажке на улице Бучмы, бюджет Харькова потерял три миллиона гривен, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

«По данным следствия, в декабре 2023 между Управлением по строительству, ремонту и реконструкции Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета и директором общества с ограниченной ответственностью (ООО) был заключен договор. Соглашение касалось проведения аварийно-восстановительных работ многоквартирного жилого дома по ул. Бучмы в Харькове на 2024 год», – отметили в прокуратуре.

По данным следствия, работы финансировались за счет госсубвенции на ликвидацию последствий российских обстрелов.

«По результатам ремонта руководитель фирмы-подрядчика внес в акты выполненных работ ложные сведения. В частности, он значительно завысил объемы утепления технического этажа минеральной ватой. В дальнейшем на основании этого документа руководитель ООО получил от заказчика оговоренную сумму средств», – установили правоохранители.

Убытки, которые понес бюджет Харькова, в прокуратуре оценили в три миллиона гривен. Руководителю КП, добавили, уже вручили подозрение.