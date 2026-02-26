Live

Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения

Общество 16:42   26.02.2026
Виктория Яковенко
Депутаты Харьковского горсовета во время сессии сегодня, 26 февраля, внесли изменения в бюджет города на 2026 год.

В горсовете объяснили: это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с постановлениями и распоряжениями Кабмина и начальника ХОВА.

«В частности, город получит субвенцию в размере 277,9 млн грн на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, субвенции на финансирование инклюзивно-ресурсных центров и частных школ (54,5 млн грн), обеспечение питанием учеников учреждений общего среднего образования (45,1 млн грн), поддержку лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (12 млн грн), предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями (2,2 млн грн)», — отметили в мэрии.

За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений увеличили расходы на:

  • доставку трамваев и троллейбусов из Чехии – восемь млн грн,
  • расчеты за приобретенную специализированную дорожно-эксплуатационную технику – 50 млн грн,
  • погашение задолженности, сложившейся на начало 2026 года по расходам на содержание городской инфраструктуры, – 395,6 млн грн.

Автор: Виктория Яковенко
