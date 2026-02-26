Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии сегодня, 26 февраля, внесли изменения в бюджет города на 2026 год.

В горсовете объяснили: это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с постановлениями и распоряжениями Кабмина и начальника ХОВА.

«В частности, город получит субвенцию в размере 277,9 млн грн на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, субвенции на финансирование инклюзивно-ресурсных центров и частных школ (54,5 млн грн), обеспечение питанием учеников учреждений общего среднего образования (45,1 млн грн), поддержку лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (12 млн грн), предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями (2,2 млн грн)», — отметили в мэрии.

За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений увеличили расходы на: