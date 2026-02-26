Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения
Депутаты Харьковского горсовета во время сессии сегодня, 26 февраля, внесли изменения в бюджет города на 2026 год.
В горсовете объяснили: это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с постановлениями и распоряжениями Кабмина и начальника ХОВА.
«В частности, город получит субвенцию в размере 277,9 млн грн на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, субвенции на финансирование инклюзивно-ресурсных центров и частных школ (54,5 млн грн), обеспечение питанием учеников учреждений общего среднего образования (45,1 млн грн), поддержку лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (12 млн грн), предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями (2,2 млн грн)», — отметили в мэрии.
За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений увеличили расходы на:
- доставку трамваев и троллейбусов из Чехии – восемь млн грн,
- расчеты за приобретенную специализированную дорожно-эксплуатационную технику – 50 млн грн,
- погашение задолженности, сложившейся на начало 2026 года по расходам на содержание городской инфраструктуры, – 395,6 млн грн.
Читайте также: Терехов собирает депутатов в Харькове: когда будет сессия (повестка дня)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 16:42;