Пенсионерку на Харьковщине обокрали две женщины — полиция (фото)

В городе Златополь две харьковчанки под предлогом оказания международной гуманитарной помощи украли у пожилой женщины более 20 тысяч гривен, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители отмечают, 21 марта фигурантки пришли в дом 86-летней жительницы.

«27-летняя женщина вошла в доверие к хозяйке, прошла с ней на кухню и начала расспрашивать о нуждах для составления якобы списков на получение помощи от международной организации. Пока сообщница отвлекала пенсионерку, 36-летняя злоумышленница тайно проникла в другую комнату, где нашла и украла деньги в сумме 20 400 гривен. После этого обе женщины ушли», — установили в полиции.

Исчезновение денег потерпевшая обнаружила на следующий день и сразу обратилась к копам.

Правоохранители установили личности вероятных воров. Выяснилось, что фигурантки уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Женщинам сообщили о подозрении в воровстве. Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, фигуранткам грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

