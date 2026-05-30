Live

13 км от фронта: как выглядит поселок Белый Колодезь, показали воины (видео)

Фронт 13:44   30.05.2026
Виктория Яковенко
13 км от фронта: как выглядит поселок Белый Колодезь, показали воины (видео) Скриншот

16-й Армейский корпус ВСУ опубликовал видео с высоты птичьего полета из поселка Белый Колодезь на Харьковщине.

«Белый Колодезь — поселок, живущий совсем рядом с линией боевого столкновения. Только 13 километров от фронта — и это расстояние, ощущаемое в каждой улице, каждом дворе, каждом поврежденном доме», — отмечаются военные.

И говорят: когда-то здесь был привычный ритм мирной жизни: работали магазины, двигались автомобили, во дворах раздавался детский смех. Теперь у этого населенного пункта другое звучание — тревожное, тяжелое, фронтовое.

«В поселке все больше и больше следов вражеских ударов. Одни дома выгорели, другие стоят с выбитыми окнами, иссеченными фасадами и изуродованными крышами. На улицах почти безлюдно. Время от времени над Белым Колодезем поднимается дым — очередное напоминание о том, насколько близко война», — говорится в сообщении.

Несмотря на разрушение и опасность в населенном пункте, остаются люди, добавили воины.

Видео: 16-й Армейский корпус ВСУ

Читайте также: Последствия обстрелов Харьковщины показали в прокуратуре (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове раздалось около 10 взрывов: есть пострадавшие, горят гаражи, (UPD)
В Харькове раздалось около 10 взрывов: есть пострадавшие, горят гаражи, (UPD)
01.06.2026, 01:40
Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога
Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога
31.05.2026, 08:00
Пока еще прохладно, дождь, гроза: погода по Харькову и области на 1 июня
Пока еще прохладно, дождь, гроза: погода по Харькову и области на 1 июня
31.05.2026, 20:01
Бесплатно, но не всё: как превращают в «салтовский рай» пляж на Журавлевке 📹
Бесплатно, но не всё: как превращают в «салтовский рай» пляж на Журавлевке 📹
31.05.2026, 18:03
Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)
Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)
31.05.2026, 21:03
Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)
Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)
31.05.2026, 13:44

Новости по теме:

26.09.2025
Двое раненых – россияне ударили КАБом по селу на севере Харьковской области
25.02.2025
Погибший и раненый – россияне ударили FPV-дроном по машине на Харьковщине
21.07.2024
Двое пострадавших из-за удара россиян по Белому Колодцу на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «13 км от фронта: как выглядит поселок Белый Колодезь, показали воины (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 мая 2026 в 13:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-й Армейский корпус ВСУ опубликовал видео с высоты птичьего полета из поселка Белый Колодезь на Харьковщине.".