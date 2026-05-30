13 км от фронта: как выглядит поселок Белый Колодезь, показали воины (видео)

16-й Армейский корпус ВСУ опубликовал видео с высоты птичьего полета из поселка Белый Колодезь на Харьковщине.

«Белый Колодезь — поселок, живущий совсем рядом с линией боевого столкновения. Только 13 километров от фронта — и это расстояние, ощущаемое в каждой улице, каждом дворе, каждом поврежденном доме», — отмечаются военные.

И говорят: когда-то здесь был привычный ритм мирной жизни: работали магазины, двигались автомобили, во дворах раздавался детский смех. Теперь у этого населенного пункта другое звучание — тревожное, тяжелое, фронтовое.

«В поселке все больше и больше следов вражеских ударов. Одни дома выгорели, другие стоят с выбитыми окнами, иссеченными фасадами и изуродованными крышами. На улицах почти безлюдно. Время от времени над Белым Колодезем поднимается дым — очередное напоминание о том, насколько близко война», — говорится в сообщении.

Несмотря на разрушение и опасность в населенном пункте, остаются люди, добавили воины.

Видео: 16-й Армейский корпус ВСУ