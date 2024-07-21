Двое пострадавших из-за удара россиян по Белому Колодцу на Харьковщине

Ночью 21 июля россияне нанесли ракетный удар по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской громады, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

В результате взрывов пострадали жилые дома и дворовые застройки. Кроме того, произошел пожар. Горел жилой дом площади около 70 м ₂.

В 08:15 пожар был ликвидирован. В результате обстрела пострадали 2 мужчин.