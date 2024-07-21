Двое пострадавших из-за удара россиян по Белому Колодцу на Харьковщине
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Ночью 21 июля россияне нанесли ракетный удар по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской громады, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
В результате взрывов пострадали жилые дома и дворовые застройки. Кроме того, произошел пожар. Горел жилой дом площади около 70 м ₂.
В 08:15 пожар был ликвидирован. В результате обстрела пострадали 2 мужчин.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Белый Колодязь, ГСЧС в Харьковской области, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 13:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 21 июля россияне нанесли ракетный удар по жилому сектору поселка Белый Колодязь Волчанской громады, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".