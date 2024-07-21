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Двое пострадавших из-за удара россиян по Белому Колодцу на Харьковщине

Происшествия 13:01   21.07.2024
Оксана Якушко
Двое пострадавших из-за удара россиян по Белому Колодцу на Харьковщине Фото: ГСЧС в Харьковской области

Ночью 21 июля россияне нанесли ракетный удар по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской громады, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

В результате взрывов пострадали жилые дома и дворовые застройки. Кроме того, произошел пожар. Горел жилой дом площади около 70 м ₂.

В 08:15 пожар был ликвидирован. В результате обстрела пострадали 2 мужчин.

Фото: ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 21 июля россияне нанесли ракетный удар по жилому сектору поселка Белый Колодязь Волчанской громады, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".