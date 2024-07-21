Двоє постраждалих через удар росіян по Білому Колодязю на Харківщині

Вночі 21 липня росіяни завдали ракетного удару по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Від вибухів постраждали житлові будинки та надвірні забудови. Крім того, сталася пожежа. Горів житловий будинок площі близько 70 м₂.

О 08:15 пожежу ліквідували. В результаті обстрілу постраждало 2 чоловіків.