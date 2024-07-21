Двоє постраждалих через удар росіян по Білому Колодязю на Харківщині
Вночі 21 липня росіяни завдали ракетного удару по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Від вибухів постраждали житлові будинки та надвірні забудови. Крім того, сталася пожежа. Горів житловий будинок площі близько 70 м₂.
О 08:15 пожежу ліквідували. В результаті обстрілу постраждало 2 чоловіків.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Белый Колодязь, ГСЧС в Харьковской области, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 13:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 21 липня росіяни завдали ракетного удару по житловому сектору селища Біла Колодязь Вовчанської громади, повідомили у ДСНС у Харківській області.".