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Двоє постраждалих через удар росіян по Білому Колодязю на Харківщині

Події 13:01   21.07.2024
Оксана Якушко
Двоє постраждалих через удар росіян по Білому Колодязю на Харківщині

Вночі 21 липня росіяни завдали ракетного удару по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Від вибухів постраждали житлові будинки та надвірні забудови. Крім того, сталася пожежа. Горів житловий будинок площі близько 70 м₂.

О 08:15 пожежу ліквідували. В результаті обстрілу постраждало 2 чоловіків.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 13:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 21 липня росіяни завдали ракетного удару по житловому сектору селища Біла Колодязь Вовчанської громади, повідомили у ДСНС у Харківській області.".