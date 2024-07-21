10 постраждалих від ударів армії РФ за добу на Харківщині – Синєгубов

Які цивільні об’єкти атакували росіяни у Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

21 липня 07:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Довжик. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів автомобіль.

▪️ 21 липня 04:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу С-300 зруйноване приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.

▪️ 22:10 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 64 роки та жінка 77 років.

▪️ 22:10 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок.

▪️ 20:56 Чугуївський р-н, с. Печеніги. Внаслідок обстрілу приватного підприємства «Іскандером» горіли конструктивні елементи складської будівлі. Постраждала 54-річна жінка.

▪️ 17:55 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі 2000 м2.

▪️ 15:40 с. Івашки Богодухівський район. Унаслідок влучання FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.

▪️ 14:20 Харківський р-н, Безлюдівська ТГ, с. Васищеве. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та пошкоджене приватне домоволодіння.

▪️ 14:10 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. FPV-дрон влучив у приватний будинок. Постраждала жінка 57 років.

▪️ 10:10 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних домоволодінь.

🔹 На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

🔹 На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки.

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