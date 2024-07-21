10 пострадавших от ударов армии РФ за сутки в Харьковской области – Синегубов
Какие гражданские объекты атаковали россияне в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
21 июля 07:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Должик. В результате обстрела FPV-дроном горел автомобиль.
▪️ 21 июля 04:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, пгт Белый Колодязь. В результате обстрела С-300 разрушено частное домовладение. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет.
▪️ 22:10 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела пострадали мужчина 64 года и женщина 77 лет.
▪️ 22:10 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате вражеского артобстрела поврежден частный дом.
▪️ 20:56 Чугуевский р-н, с. Печенеги. В результате обстрела частного предприятия «Искандером» горело здание склада. Пострадала 54-летняя женщина.
▪️ 17:55 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате вражеского обстрела горела трава на площади 2000 м2.
▪️ 15:40 с. Ивашки Богодуховский район. В результате попадания FPV-дрона в магазин пострадали двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет.
▪️ 14:20 Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ, с. Васищево. В результате обстрела горела хозяйственная постройка и повреждено частное домовладение.
▪️ 14:10 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, пгт Белый Колодязь. FPV-дрон попал в частный дом. Пострадала женщина 57 лет.
▪️ 10:10 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела КАБ повреждены 5 частных домовладений.
Читайте также: Враг наносит ракетные удары по громаде на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «10 пострадавших от ударов армии РФ за сутки в Харьковской области – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 09:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие гражданские объекты атаковали россияне в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".