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10 пострадавших от ударов армии РФ за сутки в Харьковской области – Синегубов

Происшествия 09:08   21.07.2024
Оксана Якушко
10 пострадавших от ударов армии РФ за сутки в Харьковской области – Синегубов Фото: Харьковская областная прокуратура

Какие гражданские объекты атаковали россияне в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

21 июля 07:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Должик. В результате обстрела FPV-дроном горел автомобиль.

▪️ 21 июля 04:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, пгт Белый Колодязь. В результате обстрела С-300 разрушено частное домовладение. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет.

▪️ 22:10 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела пострадали мужчина 64 года и женщина 77 лет.

▪️ 22:10 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате вражеского артобстрела поврежден частный дом.

▪️ 20:56 Чугуевский р-н, с. Печенеги. В результате обстрела частного предприятия «Искандером» горело здание склада. Пострадала 54-летняя женщина.

▪️ 17:55 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате вражеского обстрела горела трава на площади 2000 м2.

▪️ 15:40 с. Ивашки Богодуховский район. В результате попадания FPV-дрона в магазин пострадали двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет.

▪️ 14:20 Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ, с. Васищево. В результате обстрела горела хозяйственная постройка и повреждено частное домовладение.

▪️ 14:10 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, пгт Белый Колодязь. FPV-дрон попал в частный дом. Пострадала женщина 57 лет.

▪️ 10:10 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела КАБ повреждены 5 частных домовладений.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие гражданские объекты атаковали россияне в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".