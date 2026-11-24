За последнюю неделю на Харьковщине оккупанты чуть снизили активность попыток штурмовых действий, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

«Это связано с потерями, которые несет противник. Вы отмечали, результаты бригады «Гарт», которая удерживает полосу обороны на этом отрезке и продолжает наносить удары как по живой силе, так и по технике, даже за пределами государственной границы, пытаясь снизить активность врага по нанесению ударов по нашей территории”, — объясняет Демченко.

Также на уменьшение активности РФ влияет и погода, продолжает пресс-секретарь ГПСУ.

«Сейчас такая дождливая погода, грязь, которая сдерживает возможности противника», — добавил Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали один раз возле Охримовки. На Купянском – боев не зафиксировали, сообщал в утренней сводке Генштаб ВСУ.