Утром 24 ноября Генштаб сообщил, где пытались прорваться россияне на Харьковщине в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали один раз около Охримовки.

На Купянском – боестолкновений не зафиксировали.

Потери россиян, по данным Генштаба, на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Вчера противник нанес 73 авиационных удара, во время которых сбросил 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7475 дронов-камикадзе и совершили 1865 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 17 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.