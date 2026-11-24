Правоохранители добились экстрадиции из Молдовы военного, подозреваемого в пытках побратимов во время строительства фортификаций.

По данным ГБР, передача фигуранта состоялась через пункт пропуска «Могилев-Подольский — Отач». Военный находился в международном розыске после побега из Украины.

«Старший лейтенант, командовавший взводом понтонно-мостового батальона воинской части с Тернопольщины, применял насилие к подчиненным при выполнении задач по строительству фортификаций в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях», — установило следствие.

Правоохранители говорят: зафиксировали три эпизода пыток военнослужащих.

«В частности, на Днепропетровщине офицер избивал двух подчиненных руками и ногами за нарушения, которые сам считал дисциплинарными. Вблизи Авдеевки он нанес другому военнослужащему многочисленные удары ногами по ребрам, после чего приказал привязать его за руки к деревянной конструкции в виде креста. По замыслу подозреваемого, это должно было символизировать распятие в канун католической Пасхи», — рассказали в ГБР.

Также, по данным силовиков, офицер запугивал потерпевших, угрожал им последствиями неповиновения и ссылался на влиятельные связи своего отца.

Когда правоохранители начали устанавливать обстоятельства этих событий, фигурант сбежал за границу. В ГБР сообщили: ночью он незаконно переплыл Днестр и оказался в Молдове, где потом обратился за статусом беженца.

Еще в 2024 году офицеру заочно сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УКУ). Отдельно расследуется факт дезертирства во время побега из Украины.

Сейчас фигурант в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.