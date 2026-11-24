Правоохоронці домоглися екстрадиції з Молдови військового, якого підозрюють у катуванні побратимів під час будівництва фортифікацій.

За даними ДБР, передача фігуранта відбулася через пункт пропуску «Могилів-Подільський — Отач». Військовий перебував у міжнародному розшуку після втечі з України.

«Старший лейтенант, який командував взводом понтонно-мостового батальйону військової частини з Тернопільщини, застосовував насильство до підлеглих під час виконання завдань із будівництва фортифікацій на Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині», – встановило слідство.

Правоохоронці кажуть: зафіксували три епізоди катування військовослужбовців.

«Зокрема, на Дніпропетровщині офіцер бив двох підлеглих руками та ногами за порушення, які сам вважав дисциплінарними. Поблизу Авдіївки він завдав іншому військовослужбовцю численних ударів ногами по ребрах, після чого наказав прив’язати його за руки до дерев’яної конструкції у вигляді хреста. За задумом підозрюваного, це мало символізувати розп’яття напередодні католицького Великодня», – розповіли у ДБР.

Також, за даними силовиків, офіцер залякував потерпілих, погрожував їм наслідками непокори та посилався на впливові зв’язки свого батька.

Коли правоохоронці почали встановлювати обставини цих подій, фігурант утік за кордон. У ДБР повідомили: уночі він незаконно переплив Дністер та опинився в Молдові, де згодом звернувся по статус біженця.

Ще у 2024 році офіцеру заочно повідомили про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 ККУ). Окремо розслідується факт дезертирства під час втечі з України.

Наразі фігурант у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми. Досудове розслідування триває.