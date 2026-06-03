Синєгубов про фортифікації на Харківщині: що і хто будує, де беруть гроші
Начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію з фортифікаціями на Харківщині.
Зокрема, він розповів, яку глибокоешелоновану оборону будують на Харківському напрямку військові.
«Роблять це все організмів військових, напевно, 50. Завдання у військових свої, вони будують свою лінію оборони, це їхній обов’язок. Це перша лінія, це їхнє завдання, вони його виконують за, що я їм дуже вдячний. Там, де ми робимо, це, звичайно, ближче до Харкова, це третя, четверта, можна називати, лінія оборони. Якщо брати від Харкова, то це перша лінія оборони. Різні засоби – відсічні рубежі, протитанкові рови, зони інших загороджень тощо, ми це будемо розбудовувати. Ці всі плани намальовані і розроблені військовими, і ми разом з військовими виконуємо їх», – зазначив Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Він також повідомив, що наразі державного фінансування на фортифікації зовсім не передбачено.
«Однак розуміючи ці виклики, які є, ці всі заходи фінансуються, в тому числі, і обласним бюджетом, і громадами нашими. Ми зараз купуємо техніку, в тому числі, на комунальні підприємства Куп’янська, Вовчанська, і все інше для того, щоб вони виконували роботи поки, що не на своїй території, а на території інших громад. Така ось є кооперація. Плюс ми зараз купуємо техніку, важкі екскаватори на гусеничному ходу на підрозділи ДСНС. Тому що вони так само виконують певні заходи з оборони нашого міста і інших територій нашої області», – підкреслив начальник ХОВА.
Нагадаємо, глибокоешелоновану оборону будують на Харківському напрямку. Тут створюють розгалужені системи траншей і окопів, протитанкові рови, бліндажі та мережу невибухових загороджень. Про це повідомили у 2-му корпусі Нацгвардії «Хартія», що виконує ці роботи спільно з іншими підрозділами Сил оборони на виконання наказу головнокомандувача ЗСУ. Зараз облаштовують зовнішнє кільце, яке включає три протитанкові рови загальною довжиною 135 тисяч метрів, стільки ж колючого дроту, коло тетраедрів та 90 тисяч метрів малопомітних перешкод. Наступним етапом стане зведення внутрішнього кільця оборони.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: оборона, Олег Синегубов, фортифікації, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 16:10;