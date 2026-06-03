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Синегубов о фортификациях на Харьковщине: что и кто строит, где берут деньги

Общество 16:10   03.06.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Синегубов о фортификациях на Харьковщине: что и кто строит, где берут деньги

Начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию с фортификациями на Харьковщине.

В частности, он рассказал, какую глубокоэшелонированную оборону строят на Харьковском направлении военные.

«Делают это все организмов военных, наверное, 50. Задачи у военных свои, они строят свою линию обороны, это их обязанность. Это первая линия, это их задача, они ее выполняют за, что я им очень благодарен. Там, где мы делаем, это, конечно, ближе к Харькову, третья, четвертая, можно называть, линия обороны. Если брать от Харькова, это первая линия обороны. Различные средства – рубежи, противотанковые рвы, зоны других заграждений и т.д. Все эти планы нарисованы и разработаны военными, и мы вместе с военными выполняем их», — отметил Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он также сообщил, что сейчас государственное финансирование на фортификации вовсе не предусмотрено.

«Однако понимая эти вызовы, которые есть, все эти мероприятия финансируются, в том числе, и областным бюджетом, и нашими громадами. Мы сейчас покупаем технику, в том числе на коммунальные предприятия Купянска, Волчанска, и все остальное для того, чтобы они выполняли работы пока, что не на своей территории, а на территории других громад. Такая вот кооперация. Плюс мы сейчас покупаем технику, тяжелые экскаваторы на гусеничном ходу на подразделения ГСЧС. Потому что они также выполняют определенные мероприятия по обороне нашего города и других территорий нашей области», — подчеркнул начальник ХОВА.

Напомним, глубокоэшелонированную оборону строят на Харьковском направлении. Здесь создают разветвленные системы траншей и окопов, противотанковые рвы, блиндажи и сеть невзрывных ограждений. Об этом сообщили во 2-м корпусе Нацгвардии «Хартия», выполняющем эти работы совместно с другими подразделениями Сил обороны на исполнение приказа главнокомандующего ВСУ.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 16:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию с фортификациями на Харьковщине.".