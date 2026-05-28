Глубокоэшелонированную оборону строят на Харьковщине: что это значит (видео)

Фронт 15:33   28.05.2026
Виктория Яковенко
Во 2-м корпусе НГУ «Хартия» сообщают, что совместно с другими подразделениями СОУ строят глубокоэшелонированную оборону на Харьковском направлении. Говорят, такой приказ отдал Главнокомандующий ВСУ.

«Речь идет о создании разветвленных систем траншей и окопов, обустройстве противотанковых рвов и сети невзрывных заграждений, строительстве блиндажей и других элементов фортификаций. В частности, речь идет о внешнем кольце, трех противотанковых ровах суммарной длиной 135 тысяч метров, круга тетраэдров, 135 тысяч метров колючей проволоки и 90 тысяч метров малозаметных помех. Следующий этап строительства – внутреннее кольцо», — отметили военные.

В «Хартии» напоминают, что летом 2024 вместе с другими подразделениями СОУ остановили наступление россиян на Харьковщину. С тех пор защитники постоянно возвращают оккупированные территории.

«От освобождения лесных массивов к северу от Харькова в 2024-2025 годах и до Купянской контрнаступательной операции в 2025-2026 годах, «Хартия» демонстрирует новое качество украинской армии: сильной, технологичной, которая ценит жизнь людей и способна возвращать украинские территории», — добавили военные.

Видео: «Хартия»

