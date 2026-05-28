Готовы платить 50 тысяч гривен: в ХОВА опубликовали лучшие вакансии недели
По данным областной службы занятости, по состоянию на 28 мая в Харьковской области есть 2407 вакансий, передают в пресс-службе ХОВА.
Топ-10 вакансий на этой неделе выглядит так:
- Облицовщик-плиточник – 50 000 грн.
- Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств – 40 000 грн.
- Сортировщик изделий, сырья и материалов – 35000 грн.
- Врач-трансфузиолог – 32 000 грн.
- Лаборант химического анализа – 28690 грн.
- Микробиолог – 28 050 грн.
- Ткач – 27 000 грн.
- Составитель-упаковщик – 24 360 грн.
- Пожарный-спасатель – 22 000 грн.
- Разметчик – 21 240 грн.
Полный перечень актуальных вакансий по Харькову и области размещен по ссылке.
По вопросам занятости можно обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0800 219 729.
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 10:40;