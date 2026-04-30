Работа в Харькове и области: кому предлагают более 50 тыс. грн (вакансии)
По состоянию на 30 апреля в Харьковской области актуальны 2695 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия бухгалтера с зарплатой 51300. Механик будет иметь 40 тысяч, а юрист – 35 тысяч.
Лесничий будет зарабатывать 31600, программист — 30 тысяч, машинист автомобильного разгрузчика — 29990, наладчик оборудования на производстве пищевой продукции — 25 тысяч, токарь-расточник — 23 880, судебный исполнитель — 22 500, а пружинщик – 19 800.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Читайте также: В воскресенье Новобаварский район останется без света – адреса
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 12:35;