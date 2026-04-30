Робота в Харкові та області: кому пропонують понад 50 тис. грн (вакансії)
Станом на 30 квітня в Харківській області актуальні 2695 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія бухгалтера із зарплатою 51300. Механік матиме 40 тисяч, а юрист – 35 тисяч.
Лісничий зароблятиме 31600, програміст – 30 тисяч, машиніст автомобілерозвантажувача – 29990, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 25 тисяч, токар-розточувальник – 23880, судовий розпорядник – 22500, а пружинник – 19800.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 12:35;