Робота в Харкові та області: кому пропонують понад 50 тис. грн (вакансії)

Суспільство 12:35   30.04.2026
Станом на 30 квітня в Харківській області актуальні 2695 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія бухгалтера із зарплатою 51300. Механік матиме 40 тисяч, а юрист – 35 тисяч.

Лісничий зароблятиме 31600, програміст – 30 тисяч, машиніст автомобілерозвантажувача – 29990, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 25 тисяч, токар-розточувальник – 23880, судовий розпорядник – 22500, а пружинник – 19800.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: кому пропонують понад 50 тис. грн (вакансії)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

