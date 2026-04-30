Біля ТЦ у Харкові здетонувала вибухівка: постраждав чоловік
Сьогодні, 30 квітня, у Харкові близько 09:20 здетонував невідомий вибуховий предмет біля торгівельного центру, повідомив Центр координації протимінної діяльності.
Доповнено о 13:41. Інцидент стався у Шевченківському районі Харкова, уточнили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу. Обставини події встановлюють правоохоронні органи», – зазначили рятувальники.
12:49. «Унаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення нижніх кінцівок», – йдеться у повідомленні.
У Центрі нагадали, що рівень мінної небезпеки на території Харківської області залишається критично високим. У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів слід телефонувати на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 20:40 29 квітня на парковці біля супермаркету АТБ у Шевченківському районі Харкова вибухнув автомобіль. В обласній прокуратурі коментували, що встановлюють обставини. А в ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що постраждав перехожий — чоловік 1988 року народження. У багатоповерхівках поряд вилетіли вікна, розбито скління АТБ. “Частково зруйнований супермаркет, у ньому знаходилися люди. Це був час, коли дуже багато людей заходять, купують продукти”, – сказав на місці мер Ігор Терехов.
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: детонация, новини Харкова, постраждав, тц;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Біля ТЦ у Харкові здетонувала вибухівка: постраждав чоловік», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 13:41;