10-річний хлопчик був у будинку, в який поцілила ФАБ-500 у Харкові (фото)

Одна з ФАБ-500 із УМПК поцілила у стіну приватного житлового будинку та не здетонувала, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Фахівці ДСНС витягли вибуховий пристрій і винесли з двору снаряд, що не розірвався.

У будинку на момент влучання перебував 10-річний хлопчик, який, на щастя, не постраждав.

Внаслідок удару п’ятеро постраждалих одна бомба ФАБ-500 не розірвалася.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані. Росіяни вперше вдарили ФАБ-500 у Харків, повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Внаслідок удару п’ятеро постраждалих, одна ФАБ-500 не розірвалася.