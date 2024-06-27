10-річний хлопчик був у будинку, в який поцілила ФАБ-500 у Харкові (фото)
Одна з ФАБ-500 із УМПК поцілила у стіну приватного житлового будинку та не здетонувала, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Фахівці ДСНС витягли вибуховий пристрій і винесли з двору снаряд, що не розірвався.
У будинку на момент влучання перебував 10-річний хлопчик, який, на щастя, не постраждав.
Внаслідок удару п’ятеро постраждалих одна бомба ФАБ-500 не розірвалася.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані. Росіяни вперше вдарили ФАБ-500 у Харків, повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Внаслідок удару п’ятеро постраждалих, одна ФАБ-500 не розірвалася.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дім, детонация, дитина, мальчик, ФАБ-500, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 20:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з ФАБ-500 із УМПК поцілила у стіну приватного житлового будинку та не здетонувала, повідомила Харківська обласна прокуратура.".