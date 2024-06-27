Росіяни вперше вдарили ФАБ-500 по Харкову – Фільчаков (відео)

27 червня близько 16:00 росіяни завдали авіаудару двома КАБами по Київському району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Як і попередні рази, ворог використовував літак Су-34, який з населеного пункту Майській Бєлгородської області здійснив пуски двох ФАБів по Київському району Харкова. Саме ці КАБи влучили в район житлової забудови. Пошкоджені три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу а також приміщення районного управління ДСНС. Прокурори та слідчі встановили, що російські військові сьогодні використали вперше по місту Харкову ФАБ-500», – розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Вже четверо постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову