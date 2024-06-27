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Росіяни вперше вдарили ФАБ-500 по Харкову – Фільчаков (відео)

Події 18:51   27.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни вперше вдарили ФАБ-500 по Харкову – Фільчаков (відео)

27 червня близько 16:00 росіяни завдали авіаудару двома КАБами по Київському району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Як і попередні рази, ворог використовував літак Су-34, який з населеного пункту Майській Бєлгородської області здійснив пуски двох ФАБів по Київському району Харкова. Саме ці КАБи влучили в район житлової забудови. Пошкоджені три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу а також приміщення районного управління ДСНС. Прокурори та слідчі встановили, що російські військові сьогодні використали вперше по місту Харкову ФАБ-500», – розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Вже четверо постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 18:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 июня около 16:00 россияне нанесли авиаудар двумя КАБами по Киевскому району Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.".