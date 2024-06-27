РФ вдарила по Київському району Харкова: уточнення Терехова, дані Синєгубова
Фото: Юрій Дем’яненко
Ворожий удар 27 червня зафіксували у Київському районі Харкова.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Тим часом мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови.
«Влучання у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів», – додав Терехов.
Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий удар 27 червня зафіксували у Київському районі Харкова.".