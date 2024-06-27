РФ вдарила по Київському району Харкова: уточнення Терехова, дані Синєгубова

Ворожий удар 27 червня зафіксували у Київському районі Харкова.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови.

«Влучання у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів», – додав Терехов.

Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова.