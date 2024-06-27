РФ ударила по Киевскому району Харькова: уточнения Терехова, данные Синегубова

Вражеский удар 27 июня был зафиксирован в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки.

«Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов», — добавил Терехов.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова.