РФ ударила по Киевскому району Харькова: уточнения Терехова, данные Синегубова
Фото: Юрий Демьяненко
Вражеский удар 27 июня был зафиксирован в Киевском районе Харькова.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки.
«Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов», — добавил Терехов.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский удар 27 июня был зафиксирован в Киевском районе Харькова.".