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РФ ударила по Киевскому району Харькова: уточнения Терехова, данные Синегубова

Происшествия 16:22   27.06.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по Киевскому району Харькова: уточнения Терехова, данные Синегубова Фото: Юрий Демьяненко

Вражеский удар 27 июня был зафиксирован в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки.

«Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов», — добавил Терехов.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский удар 27 июня был зафиксирован в Киевском районе Харькова.".