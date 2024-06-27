Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил, куда «прилетело»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности взрыва, который слышали в Харькове днем ​​27 июня.

«Враг снова уничтожает образовательную инфраструктуру города. Сегодняшний удар пришелся по одному из корпусов вуза Харькова», — написал мэр.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова.