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Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил, куда «прилетело»

Происшествия 16:05   27.06.2024
Виктория Яковенко
Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил, куда «прилетело» скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности взрыва, который слышали в Харькове днем ​​27 июня.

«Враг снова уничтожает образовательную инфраструктуру города. Сегодняшний удар пришелся по одному из корпусов вуза Харькова», — написал мэр.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 16:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности взрыва, который слышали в Харькове днем ​​27 июня.".