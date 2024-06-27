Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибуху, який чули у Харкові вдень 27 червня.

«Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова», – написав мер.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова.