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Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»

Події 16:05   27.06.2024
Вікторія Яковенко
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло» скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибуху, який чули у Харкові вдень 27 червня.

«Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова», – написав мер.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 16:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибуху, який чули у Харкові вдень 27 червня.".