Комбат мотопіхотного батальйону 43-ї ОМБр ЗСУ Роман Ковальов записав відеозвернення до Путіна з нібито «захопленого» Куп’янська-Вузлового. Військовий відповів на заклик російського диктатора «перейти на правильну сторону» та заявив, що вже давно зробив свій вибір.

«Я підполковник ЗСУ, командир батальйону, який уже три роки стримує наступ 47-ї танкової дивізії на Куп’янськ-Вузловий. Так-так, той самий Куп’янськ-Вузловий, який ви минулої зими героїчно взяли з товаришем Герасимовим, а ми всім батальйоном усміхалися. З того часу минуло вже 10 місяців, а я, як бачите, все ще тут. Воюємо, як ви сказали, досить послідовно. До речі, вгадайте, а чим займалася ваша армія після того, як Герасимова викрили на брехні? Правильно, всі ці місяці щосили намагалися зробити генеральську брехню правдою, поклавши тисячі російських солдатів заради безглуздих прапоровтиків», – зазначив Ковальов.

Він також показав який насправді має вигляд «російська цивілізація», на прикладі зруйнованих вулиць Куп’янська-Вузлового.

«А ось так виглядає ваша російська цивілізація. Це Куп’янськ-Вузловий. Після російської цивілізації залишаються в Україні Буча та ліс під Ізюмом, що тут неподалік. Де після вашої втечі у могилах знайшли 425 мирних жителів, із них п’ятеро дітей. І це все задокументовано. Це і є ваша так звана правильна сторона, яку ви хочете зробити з нами спільною? Ну, ні, будьте ласкаві, тут без нас. Обираємо Європу, бути з Європою. А з нею обираємо демократію, свободу», – підкреслив комбат.

Відео: Роман Ковальов

Зазначимо, про Путіна Ковальов згадав у зв’язку з публікацією Кремлем інтерв’ю диктатора сербському режисеру Еміру Кустуриці. Епізоди розмови увійшли до фільму, який Кустуріца зняв про російського патріарха Кирила.

Нагадаємо, про «освобождение» Куп’янська-Вузлового начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов рапортував ще наприкінці січня цього року.