Герасимов заявив про «взяття Куп’янськ-Вузлового»: у ЦПД це спростували

Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів про «освобождение Купянска-Узлового» на Харківщині. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав ці заяви черговою брехнею.

«гєрасімов посилює паралельну реальність путіна – чергова брехня про взяття Купʼянська-Вузлового є доволі кумедною, оскільки і Купʼянськ, і Купʼянськ-Вузловий росіяни не контролюють. В Купʼянську завершується зачистка. Але в гєрасімова приносять путіну на папірчику брехню про «контроль Купʼянська» і вже навіть «Вузлового». Реальність же цілком протилежна», – зазначив Коваленко.

Він підкреслив: головна мета РФ – щоб їхня брехня показувала всередині країни «прориви на фронті», яких немає.

«А також вони ботофермами будуть гнати цю брехню на Захід, бо хто ж там буде розбиратися де той Купʼянськ і що там насправді. Але перебʼємо», – запевнили у ЦПД.

Нагадаємо, висловлювання командувача угрупуванням військ «Захід» російського генерала Кузовльова про те, що окупанти нібито контролюють Куп’янськ, прокоментував воєнний оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Він зазначив, що «це настільки не відповідає дійсності, це начебто з науково-фантастичного роману».