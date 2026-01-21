Live

Заяви росіян про захоплення Куп’янська як із фантастичного роману – Машовець

Фронт 22:02   21.01.2026
Оксана Якушко
Заяви росіян про захоплення Куп’янська як із фантастичного роману – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Де росіяни намагаються просунутися на Харківщині і чи мають успіхи, розповів військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.

На Південно-Слобожанському напрямку, він уже Вовчанський, тривають бої в районі Синельниково-Цегляне, Вільча-Лиман та на південно-східній околиці Вовчанська, зазначив Машовець.

«Противник намагається просунутися за двома основними напрямками вздовж Сіверського Дінця, на південь, і на Білий Колодязь. Очевидно, що в рамках ширшого плану наступу на Великий Бурлук», — поділився припущенням військовий оглядач.

Шоста армія росіян на Куп’янському напрямку змушена вести бойові дії на північ від Куп’янська, тому що російське командування, очевидно, поставило завдання відновити своє положення в цьому районі після недавньої невдачі. Сюди перекинули підрозділи зі складу першої танкової армії.

«І вони протягом тижня кілька разів намагалися пробити вздовж східного берега Осколу коридор до оточених у Куп’янську залишків російських штурмових груп. Ідуть запеклі бої, ЗСУ поступово відтісняють супротивника на північ. Спроби росіян закінчилися невдало: їхні штурмовики залишаються заблокованими у центральній частині міста», – зазначив Машовець.

Він також прокоментував висловлювання російського генерала Сергія Кузовлєва про те, що окупанти контролюють Куп’янськ.

«Це як із науково-фантастичного роману. Я не знаю мотивів і причин, чому він це озвучує в публічній сфері. Я вже не говорю про заяви, що Куп’янськ-Вузловий захоплений російськими військами, власне Куп’янськ захоплений. Це все не відповідає дійсності», – наголосив Машовець.

Автор: Оксана Якушко
