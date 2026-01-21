Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА

Понад півмільйона абонентів одночасно без електрики в Харкові та області вранці 21 січня. Такі дані навів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондентка МГ “Об’єктив”.

І така кількість відключених – не межа. Вчора, 20 січня, за інформацією Синєгубова, їх було 1 мільйон 100 тисяч. “Це майже 90% населення міста Харкова та території Харківської області”, – зазначив він.

“У нас третій день поспіль можлива ситуація, коли у людей понад десять годин не буде електроенергії. Ми робимо все можливе, щоб стабілізувати, по-перше, ситуацію та, по-друге, мати змогу отримати електроенергію для наших людей. Звичайно, за завданням президента, Офісу президента, прем’єр-міністра України наше населення знаходиться в пріоритеті, тому що графіки погодинних відключень і обмеження у вигляді п’яти черг застосовуються так само і для нашого бізнесу”, – пояснив начальник ХОВА.

При цьому з огляду на загальний стан енергосистеми України та постійні російські обстріли варіанту життя цілодобово з електрикою влада поки не обіцяє. Проте є завдання вийти на більш прийнятні графіки. Такий оптимальний із можливих на сьогодні сценаріїв описав Синєгубов.

“Наразі всі енергетики всіх служб цілодобово працюють для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки тих обстрілів, які були завдані впродовж останнього тижня по нашій енергосистемі. Щоб ми мали змогу стабілізувати ситуацію та хоча б відключати людей по графіках не більше, ніж на три – чотири години максимум на добу. Однак ще раз скажу, що це залежить безпосередньо від енергосистеми України. Тому що вчора ворог так само атакував Київську область. А енергосистема – це цілісний організм“, – сказав Синєгубов.

Важливе завдання, яке він позначив, – подавати електрику до будинків мешканців області після 18:00, коли люди приходять додому з роботи, – “і хоча б до ранку”.