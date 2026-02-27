Live

Аварійні відключення світла застосували в Харкові та області – обленерго

Суспільство 11:49   27.02.2026
Оксана Горун
Аварійні відключення світла застосували в Харкові та області – обленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

АТ “Харківобленерго” об 11:39 27 лютого поінформувало, що на Харківщині розпочалися аварійні відключення.

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень“, – повідомила пресслужба Харківобленерго.

Зазначимо, погодинні графіки, які опублікували раніше вранці, вже передбачали відсутність світла у мешканців регіону по 15 годин на добу. Жителів області закликають набратися терпіння. Енергетики нагадують, що винуватці того, що відбувається, – російські окупанти, які прицільно обстрілюють українську енергетику протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення.

Читайте також: 5796 разів ворог атакував енергосистему України за чотири роки – Шмигаль (відео)

“Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні”, – зазначили в НЕК “Укренерго”.

Автор: Оксана Горун
