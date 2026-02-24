5796 разів ворог атакував енергосистему України за чотири роки – Шмигаль
Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про наслідки російських обстрілів за чотири роки повномасштабної війни.
«5796 атак здійснив ворог проти нашої енергосистеми. І після кожного обстрілу енергетики виходили на зміну, щоби якнайшвидше все відремонтувати та повернути світло й тепло українським родинам. Попри морози та обстріли», – зазначив Шмигаль.
За його даними, 247 енергетиків загинули під час виконання службових обов’язків.
Відео: Денис Шмигаль
«24 лютого 2022 року. День, який змінив усе. Для кожного українця ця дата – про біль і втрати. Для нас, енергетиків, – про тисячі кілометрів відновлених ліній, сотні відремонтованих підстанцій, роботу під обстрілами – цілодобово, без вихідних, іноді без світла у власних домівках», – пишуть в АТ «Харківобленерго».
Там підкреслили: енергосистема Харківщини тримається, бо тримаються люди.
«Наші бригади. Наші диспетчери. Наші інженери. Ті, хто, щодня виходячи на зміну, замість страху і розпачу обирають відповідальність і дію. Ми не просто відновлюємо мережі. Ми повертаємо світло в оселі, віру і надію – в серця», – зазначили енергетики.
Відео: АТ “Харківобленерго”
Нагадаємо, за чотири роки повномасштабної війни внаслідок російської агресії у Харківській області загинули 2121 людина, серед них 111 дітей. Ще 6760 осіб постраждали, зокрема 643 дитини. Страшну статистику оприлюднив із нагоди четвертих роковин великої війни прокурор Харківської області Юрій Папуша.
