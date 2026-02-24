Чотири роки війни: скільки людей на Харківщині вбила РФ й які руйнації (відео)

За чотири роки повномасштабної війни внаслідок російської агресії у Харківській області загинули 2121 людина, серед них 111 дітей. Ще 6760 осіб постраждали, зокрема 643 дитини.

Страшну статистику оприлюднив із нагоди четвертих роковин великої війни прокурор Харківської області Юрій Папуша.

За його даними, у регіоні зруйновано та пошкоджено понад 93 тисячі об’єктів цивільної та критичної інфраструктури: будинки, школи, лікарні, енергетичні об’єкти, культурні та релігійні споруди.

Прокуратура Харківщини розслідує понад 27400 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. Вже повідомлено про підозру 180 особам, з них — 18 російським генералам та вісьмом полковникам. До судів направлено 62 обвинувальні акти стосовно 146 осіб. Вже ухвалено 19 обвинувальних вироків, засуджено 28 осіб. Трьом окупантам призначили довічне позбавлення волі.

Папуша записав відеокоментар на тлі зруйнованої школи №134 у Харкові.

“27 лютого 2022 року окупанти прорвали оборону та зайшли до Харкова. Наймасштабніший бій того дня відбувся у стінах цієї школи, яка внаслідок зіткнення перетворилася на руїни. Це місце стало смертельною пасткою для окупантів і символом того, що Харків ніколи не буде російським. Ця школа — про пам’ять, біль і силу харків’ян. Саме тут особливо відчувається ціна війни та цінність миру”, – наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Нині це Національний день молитви. Хроніка подій цього дня – у матеріалі МГ «Об’єктив».

Сьогодні у центрі Харкова вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників та захисниць, а також мирних жителів, чиї життя обірвала повномасштабна агресія РФ проти України.

