Четверті роковини початку війни – хвилина мовчання в центрі Харкова (відео)
У центрі Харкова вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників та захисниць, а також мирних жителів, чиї життя обірвала повномасштабна агресія РФ проти України.
Під час хвилини мовчання рух вулицею Сумською перекривали для транспорту. Біля будівлі ХОВА були присутні начальник ХОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, керівники структур, відомств та організацій, містяни.
Відео з телеграм-каналів
«Сьогодні день, який чотири роки тому назавжди змінив нашу історію і кожного з нас. Чотири роки тривоги, болю, втрат, випробувань і щоденної боротьби. Але водночас — це роки неймовірної сили, стійкості та нашого єднання у війні за незалежність України. Роки, коли Харківщина показала всьому світові, що таке незламність. Ми вистояли тоді і стоїмо зараз завдяки нашим воїнам, рятувальникам, медикам, правоохоронцям, волонтерам і кожному жителю Харківщини, хто працює, допомагає і вірить. Харківщина стала справжнім форпостом України», – зазначив у телеграмі Синєгубов.
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Нині це Національний день молитви. Хроніка подій цього дня – у матеріалі МГ «Об’єктив».
Читайте також: «Нам потрібен мир назавжди»: Терехов про початок війни та кількість людей у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: минута молчания, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Четверті роковини початку війни – хвилина мовчання в центрі Харкова (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 10:46;