Четверті роковини початку війни – хвилина мовчання в центрі Харкова (відео)

У центрі Харкова вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників та захисниць, а також мирних жителів, чиї життя обірвала повномасштабна агресія РФ проти України.

Під час хвилини мовчання рух вулицею Сумською перекривали для транспорту. Біля будівлі ХОВА були присутні начальник ХОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, керівники структур, відомств та організацій, містяни.

Відео з телеграм-каналів

«Сьогодні день, який чотири роки тому назавжди змінив нашу історію і кожного з нас. Чотири роки тривоги, болю, втрат, випробувань і щоденної боротьби. Але водночас — це роки неймовірної сили, стійкості та нашого єднання у війні за незалежність України. Роки, коли Харківщина показала всьому світові, що таке незламність. Ми вистояли тоді і стоїмо зараз завдяки нашим воїнам, рятувальникам, медикам, правоохоронцям, волонтерам і кожному жителю Харківщини, хто працює, допомагає і вірить. Харківщина стала справжнім форпостом України», – зазначив у телеграмі Синєгубов.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Нині це Національний день молитви. Хроніка подій цього дня – у матеріалі МГ «Об’єктив».